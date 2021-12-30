لجنة نيابية تطالب الدبيبة بالاعتذار للمرأة الليبية

العنوان-طبرق

أدان رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بشدة تصريحات رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية ضد المرأة الليبية، مطالبا إياه بالاعتذار على إهانتها واعتبارها “سلعة”.

واعتبرت اللجنة تصريحات عبدالحميد الدبيبة في خطابه باحتفالية تسيير الزواج إهانة للمرأة الليبية باعتبارها سلعة رواج.

وأدانت اللجنة المصطلحات اللامسؤولة التي أدلى بها الدبيبة، مشيرة أنه لا غرابة في أن تصدر عنه حيث أنه خالف التزامه الأخلاقي عندما رشح نفسه للرئاسة رغم أنه تعهد بعدم الترشح.

وقالت اللجنة: “نؤكد للمرأة الليبية أن مجتمعها استطاع أن يعطي لها حقها في القيادة

والريادة”.

مشيرة أنها فرضت نفسها في مجتمعها وتنتزع مكانتها الرفيعة في الماضي والحاضر.

لافتتا أن تطلعات المرأة الليبية تجاوزحد الزواج والطبخ والبيت، مشيرة أن تشجيعها واجب في المشاركة في الانتخابات والمؤسسات السياسية الوطنية.

مؤكدة أن المرأة الليبية قد حققت مكاسب كبيرة في العمل خارج المنزل.

وحثت اللجنة حكومة تصريف الأعمال وعلى رأسها عبدالحميد الدبيبة الاعتذار للمرأة الليبية وحفظ مكانتها الرفيعة التي ضمنتها لها التشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية.