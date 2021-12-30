الشيباني: حكومة تصريف الأعمال تتآكل من الداخل وتتهاوى رويدًا رويدًا

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن حكومة تصريف الأعمال تتآكل من الداخل وتتهاوى رويدًا رويدًا، ويبدو أنها تريد أن تسقط قبل إسقاطها بخارطة الطريق بعد 24 يناير القادم.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنها حكومة غير شرعيه حاليًا بناء على قرار منح الثقة من مجلس النواب بسرت الذي نص على أن تنتهي مدة عمل الحكومة يوم 24 ديسمبر.

وتابع: “وزراء هناك من في الحبس وهناك الموقوف احتياطيًا وهناك من ترك طرابلس ويمارس عمله في بنغازي وهناك وزير طرده رئيس الحكومة المكلف من اجتماع مجلس الوزراء؛ لأنه لم ينفذ تعليمات رئيس الحكومة الأصلي بمغادرة البلاد حتى لا يتم القبض عليه ويضطر إلى كشف المستور ويهدم المعبد على من فيه بعد أن بدأت تحوم حوله الشبهات، فترك البلاد اليومين الماضيين”.

وأشار إلى أن الجميع في انتظار إعداد وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة بديلة وبأسرع وقت ممكن فهي مهمة وطنية بامتياز.

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