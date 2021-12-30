السفارة السودانية: 2000 مهاجر سوداني يرغبون في العودة الطوعية لبلادهم

كشف السفير السوداني لدى ليبيا عثمان بشير الحجاز، عن وجود نحو 2000 طلب رسمي مُقدّم من مواطنين سودانيون يقيمون في ليبيا بشكل غير قانوني، يطلبون فيه العودة الطوعية لبلادهم.

وتوقع الحجار في حوار مع قناة حكومية سودانية، أن يتم ترحيل المواطنين الراغبين في العودة الطوعية بعد استئناف رحلات طيران المُنظمة خلال منتصف شهر يناير 2022، مشيراً إلى أن المهاجرين السودانيين يعيشون معاناة كبيرة، ويعملون في مهن هامشية، وبعضهم موجودون في مراكز الاحتجاز.

وأشار الحجار إلى أن منظمة الهجرة الدولية تُقدّم عودة مجانية ومصاريف جيب (50) يورو، وتمويلاً أصغر بقيمة (1200) يورو لكل مهاجر غير شرعي يرغب في العودة لوطنه، وذلك للمساعدة في دعم الاستقرار ببلاده.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية