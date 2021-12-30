بنغازي| جلسة عمل حول قانون اللانتخابات وطرح قضية تأجيل الانتخابات

بنغازي 30 ديسمبر 2021(وال)- نظمت مؤسسة الشراكة المجتمعية بنغازي التابعة لمفوضية مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، جلسة عمل حول قانون الانتخابات وتأجيلها.

وترأس الجلسة التي أقيمت بمقر مراقبة الاقتصاد؛ كلا من عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور السيد مصطفى الدلال، ورئيس مجلس ادارة مفوضية مؤسسات المجتمع المدني بنغازي السيدة أبريكة بالتمر.

وافتتح السيد مصطفى الدلاف الجلسة؛ بشرح مفصل عن قانون الانتخابات، وسُبل حل المشاكل الناجمة عن عدم وضع قوانين مناسبة للانتخابات، كما تطرق إلى الكثير من الاخطاء التي وقعت وعطلت مسيرة الاستحقاق الانتخابي، والذي كان من المفترض له أن يقام في 24 من الشهر الجاري.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية؛ قالت الناشطة والحقوقية أبريكة بالتمر، إن مجموعة الشراكة المجتمعية كانت موفقة في تبني هذه القضية والتي احزنت الشارع الليبي بكل أطيافه، وهي تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان من المقرر أن يتم في نهاية الشهر الجاري.

وأضافت بالتمر أن مجموعة الشراكة طرحت هذه القضية للنقاش، وتناولت جميع زواياها حيث تناولت في جلسة اليوم الجوانب القانونية والتنظيمية، والانعكاسات الاقتصادية والسياسية التي ترتبت على تأجيل ألاستحقاق الانتخابي.

وفي حديث لوكالة الأنباء الليبية؛ قال عضو لجنة صياغة الدستور مصطفى الدلاف، إن جلسة العمل التي نظمتها مؤسسة الشراكة المجتمعية، كانت جلسة قيّمة؛ أثار خلالها المشاركين عدد من الزوايا المهمة والتي تتعلق بالنظم والقوانين الانتخابية. وأضاف الدلاف أنه متفائل جدًًا بعمل المؤسسة والذي من الممكن أن يحقق نتائج ايجابية ويساهم في عدم عرقلة الاستحقاق الانتخابي. (وال) ع م/ رت

تقرير| عبد السلام هيبة

تصوير | محمد فليفل

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