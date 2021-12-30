النويري يبحث مع “اغنيوه” دور جهاز “دعم الاستقرار” في حفظ الأمن

التقى رئيس مجلس النواب المكلف “فوزي النويري” بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس، رئيس جهاز دعم الاستقرار ” عبد الغني الككلي”.

وذكر مجلس النواب في بيان مقتضب طالعته “الساعة 24” أن اللقاء بحث الأوضاع الأمنية ودور الجهاز في حفظ الأمن والاستقرار وسبل تعزيز التواصل والتنسيق بين كل الأجهزة الأمنية بالبلاد حفاظا على أمن المواطن وسلامته، على حد قوله.

جدير بالذكر أن جهاز دعم الاستقرار الذي جرى إنشاؤه من قبل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته، ضالع في التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس منذ قرار المجلس الرئاسي إقالة عبد الباسط مروان من منصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.