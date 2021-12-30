البيوضي: التظاهر وتحدي الفاسدين هو السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا

ليبيا – قال المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي: “عندما نتابع أخبار القبض على مسؤولي حكومة الدبيبة بتهم الفساد، فإن الواقعية تتطلب أن ندافع جميعًا عن حقنا من خلال الخروج للشارع والتصدي للتآمر على بلدنا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا”.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن حكومة الدبيبة هي نموذج حي لحكومة المحاصصة التي يحاول مجلس النواب فرضها على البلاد بتوصيات من ستيفاني وليامز ومن خلفها قوى البغي الدولي، ومن تيقنوا بأن الليبيين سيعاقبون الفاسدين والعملاء وسيصوتون لأنفسهم في اللحظة الحاسمة.

وتابع: “من يحاول إيهامكم بالمصالحة والاستقرار يكذب عليكم ويحاول بيعكم الوهم، دافعوا عن حقكم وسيادتكم وطالبوا بإجراء الإنتخابات في 24 يناير 2022، وليختر الليبيين من يمثلهم ويعيدوا ترتيب مؤسساتهم بشرعية حقيقية، غير هذا الخيار لن يؤدي إلا لكارثة، وحينها لن ينفعكم الصمت”.

كما أكد على أن التظاهر والخروج للشوارع وتحدي الفاسدين هو السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا من حفنة العملاء والخونة أيتام السفارات الأجنبية.

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