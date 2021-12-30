“النواب” يُدين تصريحات الدبيبة بحق النساء ويطالبه بالاعتذار

أدانت لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب تصريحات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في احتفالية تسيير الزواج، معتبرة تصريحاته إهانة للمرأة الليبية.

وحثت اللجنة في بيان اطّلعت 218 على نسخة منه الدبيبة “على تقديم اعتذار للمرأة الليبية وحفظ مكانتها التي ضمنتها التشريعات الليبية والاتفاقيات الدولية”، مشيرةً إلى عدم استغرابه من المصطلحات اللامسؤولة التي أدلى بها الدبيبة، “الذي خالف التزامه الأخلاقي عندما رشح نفسه كرئيس حكومة الوحدة في جنيف”.

يُذكر أن الدبيبة أكد خلال احتفالية نسائية نيته تخصيص مبلغ مالي للنساء اللائي لم يتزوجن بسبب التقدم في العمر؛ لدعم فرصهن في الزواج، مستخدماً عبارات وُصفت بالمهينة وأثارت موجة انتقاد في الأوساط النسوية.

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