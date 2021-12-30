الانقسامافيا تبث سمومها في البلاد وحراك شعبي مستمر لإيجاد المصل

عام جديد مر على حراك شعبي ما زال أمله قائما رغم خيبات كثيرة، وما زال الحراك يسعى لإيصال ليبيا إلى بر الأمان، من خلال إزالة الفراغ السياسي الذي عاشته البلاد لسنين حملت الكثير من الفوضى، وانقسامات لا مثيل لها، وسيدخل هذا الحراك في عام جديد ليكون عام الخلاص لليبيين باختيارهم من يخلصهم وينسيهم ما حدث خلال العقود البائسة.
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قناة ليبيا
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