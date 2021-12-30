السريري: البرلمان أربك المشهد السياسي في ليبيا

قال فتح الله السريري، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن المجلس شدد منذ بداية العام على ضرورة وجود أساس دستوري لإجراء الانتخابات، على حد تعبيره.

وعلق السريري، في تصريحات صحفية، على تشكيل النواب لجنة خاصة بخارطة الطريق الجديدة؛ قائلا إن التواصل بين النواب والدولة مهم، لكن كان من الأجدى أن يلتزم مجلس النواب بخارطة الطريق الأساسية، مضيفا أن انتقائية النواب هي ما أربكت المشهد.

وأصدر مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، وكانت لجنة نيابية أعلنت استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية، فيما اقترحت مفوضية الانتخابات إجراء الاقتراع في يناير المقبل.

وقرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة”.