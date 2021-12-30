بحث تمويل البرنامج التدريبي لخريجي التخصصات النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 December, 2021

عقدت اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة والمختصة بملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية، إجتماعها العادي الثالث بمقر ديوان وزارة العمل والتأهيل بحضور وزير العمل والتأهيل علي عابد الرضا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن اللجنة ناقشت جملة من المواضيع ذات العلاقة بمهام عملها، كما تدارس أعضاء اللجنة في اجتماعهم آلية التمويل اللازمة لتنفيد البرنامج التدريبي المكثف للخريجين وفقاً للعدد المستهدف تأهيله والوعاء الزمني للخطة التدريبية المعتمدة، على أن تتم الإستعانة بقدرات مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة العمل والتأهيل في حصر الخريجين الباحثين عن عمل من حملة التخصصات النفطية وبما يؤسس ويدعم مبدأ الشفافية في إتاحة فرص العمل المتساوية أمامهم وصولاً إلى نتائج عملية وملموسة تنعكس مخرجاتها على سير العملية الإنتاجية بقطاع النفط.

وأعرب وزير العمل والتأهيل عن امتنانه للخطوات التنفيدية التي توصلت إليها اللجنة وفق إستراتيجية ومنظور تكاملي بين الوزارتين في إطار خطة العمل الوطنية التي تبنتها وزارة النفط والغاز ودعا إليها وزير النفط والغاز محمد إمحمد عون بهدف إيجاد حل لمشكلة الباحثين عن عمل من حملة التخصصات النفطية.