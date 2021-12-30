المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 11 حالة وفاة و640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و139 حالة جرحة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14.7 بالمائة، من أصل4330 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء616 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى375747 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6740 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5696 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1857439 والمطعمين بالجرعة الثانية 828774

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