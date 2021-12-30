أمريكا والحلفاء.. الأولوية لعقد انتخابات سريعة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، أن التحدث مع نظرائه الأميركي والألماني والبريطاني كان مثمراً للغاية، مشيرًا إلى أنهم تناولوا العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ضرورة إعطاء جميع الأولويات في الوقت الحالي إلى عقد انتخابات رئاسية سريعة في ليبيا.

وكان كلٌ من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وجان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وليز تراس وزيرة خارجية بريطانيا، وأنالينا بايربوك وزيرة خارجية ألمانيا، قد تبادلوا اليوم الخميس اتصالًا هاتفياً مجمع للنقاش حول العديد من الملفات.

وأفاد ” لودريان”على حسابه الرسمي بتويتر، أن اللقاء تناول أيضاً موقف الدول الأربعة الحاسم من التدخل الروسي، وضرورة الحفاظ على سيادة الأراضي الأوكرانية وسلامتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزراء الأربعة اتفقوا على أن الحاجة ماسة للعودة للاتفاق النووي مع إيران، فضلًا عن التضامن مع ليتوانا- وهي دولة أوروبية، أمام الصين عقب الأزمات التي عاشتها الدولتان مؤخراً.

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