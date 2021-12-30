ليبيا الان

فارس الكلمة الأستاذ علي مصطفى المصراتي .. يترجل

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

فقدت ليبيا أمس عميد أدبائها، رائد الصحافة والأدب والتاريخ، الكاتب المميز، الأستاذ علي مصطفى المصراتي، عن عمر ناهز خمسا وتسعين سنة حافلة بالنضال بالكلمة، زاخرة بالأعمال الأدبية والنقدية والتاريخية الخالدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك