فارس الكلمة الأستاذ علي مصطفى المصراتي .. يترجل

فقدت ليبيا أمس عميد أدبائها، رائد الصحافة والأدب والتاريخ، الكاتب المميز، الأستاذ علي مصطفى المصراتي، عن عمر ناهز خمسا وتسعين سنة حافلة بالنضال بالكلمة، زاخرة بالأعمال الأدبية والنقدية والتاريخية الخالدة.

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