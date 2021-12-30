الرئاسة التركية: تأجيل الانتحابات كان قرار الليبيين وقدمنا الاقتراحات اللازمة لإجرائها

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن “تأجيل الانتحابات كان قرار الليبيين باتفاق فيما بينهم، لأنهم رأوا أن الظروف غير مناسبة هناك”، بحسب قوله.

وقال في تصريحات لصحيفة “خبر تورك” التركية، إن “بلاده تدعم العملية السياسية في ليبيا من البداية إلى النهاية، وستواصل دعمها من الآن فصاعدًا، مشيرا إلى أن الانتخابات كانت إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية”، بحسب قوله.

وأضاف أن “بلاده قدمت الاقتراحات اللازمة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يمكن معرفة إلى متى سيتم تأجيلها، وماذا سيحدث في عملية التأجيل، ومن سيدير هذه العملية وكيف، وكيف سيتم تسوية القضايا المختلفة من قانون الأحزاب السياسية إلى الدستور في هذه الفترة حتى الانتخابات المقبلة”، بحسب قوله.

وتابع: “هي عملية مفاوضات سياسية جارية بين الليبيين حول هذه المسألة ونحن نؤيد ذلك، ونواصل دعمنا”، بحسب قوله.

وألمح إلى أن “بلاده دعمت منذ البداية، تشارك الأطراف من المناطق الشرقية والغربية والجنوبية وأن تتحد، وأن تشارك الجهات الفاعلة الشرعية في عملية سياسية مشروعة”، بحسب قوله.

وتطرق إلى اتفاق بلاده مع ما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، قائلا إنها “وقع اتفاقية مهمة مع ليبيا هي اتفاقية التفويض البحري، وكذلك اتفاقية التعاون والتدريب العسكري”، مضيفا أنها “لا تزال سارية المفعول”، بحسب قوله.

وأردف: “حتى لو كانت هناك اعتراضات من بعض الجماعات في ليبيا أو من بعض دول المنطقة، فإن لليبيين موقفًا واضحًا لا لبس فيه من هذه القضية، بمعنى آخر، ليس لدى الحكومة الليبية الشرعية أي اعتراض على هذه الاتفاقات، ولديها الإرادة لمواصلة هذه الاتفاقات كما هي، وهذا يثلج الصدر بالنسبة لنا”، بحسب قوله.

وذكر أن “تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية”، بحسب قوله.

وأعرب عن أمله أن “يتم الإعلان عن العملية السياسية الجديدة للجميع بتقويم جديد وخارطة طريق شفافة في أسرع وقت ممكن دون التسبب في أي توتر أو صراع، وتحديد موعد إجراء الانتخابات، بالطريقة التي سيخطط لها الليبيون”، بحسب قوله.