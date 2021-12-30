دغيم: البرلمان يرى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية

قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، زياد دغيم، إن البرلمان بات يرى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية، وتحقيق ظروف مواتية لاجتياز المراحل الانتقالية عبر عملية انتخابية على أساس دستور دائم.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية، أن هذه الرؤية جاءت بعد أن أصبح جليًا عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الشهور القليلة القادمة وسط الصعوبات القائمة، ومنها حالات التزوير الكبيرة التي كشفتها التقارير الأمنية.

وأصدر مجلس النواب الليبي، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح خارطة طريق لما بعد 24 ديسمبر، وكانت لجنة نيابية أعلنت استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية، فيما اقترحت مفوضية الانتخابات إجراء الاقتراع في يناير المقبل.

وقرر مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، تشكيل لجنة تضم عشرة من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع “لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة”.