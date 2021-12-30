مالطا تعيّن ممثلاً جديداً لها في ليبيا لشؤون الأمن القومي

أعلن وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري، اليوم الخميس، أنه قد تم تعيين المدير السابق للسجون في مالطا أليكس دالي، ممثلاً خاصاً للحكومة المالطية في ليبيا في مجالات الشؤون الداخلية والأمن القومي.

ويأتي تعيين “دالي” في هذا المنصب كجزء من الاتفاقية الموقّعة بين مالطا وليبيا في مايو 2020، بشأن معالجة الهجرة غير القانونية.

يُذكر أن دالي قد استقال من منصبه كمدير للسجون الشهر الماضي، بعد سلسلة من حالات انتحار السجناء، وحل محله المدير السابق للصليب الأحمر روبرت برينكاو.

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