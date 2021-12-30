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الصور يناقش أزمة الكتاب المدرسي وإضراب موظفي الجامعات

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد النائب العام، المستشار الصديق الصور اجتماعا بحضور رئيس ديوان المحاسبة، ووزير التعليم العالي لمناقشة افتقار المؤسسات التعليمية للكتاب المدرسي رغم الملايين المخصصة لتوفير هذ الكتاب، وإضراب موظفي الجامعات.

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قناة ليبيا

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