

تمكنت مصالح الديوانة التونسية بالذهبية، جنوب تونس، وعلى الحدود مع ليبيا، من إحباط محاولة تهريب 49429 قرصا يشتبه في كونها أقراصا مخدرة من نوع “الإكستازي” تم ضبطها مخفية داخل سيارة تحمل ترقيما أجنبيا عند القيام بإجراءات الدخول إلى التراب التونسي.

وأفاد بيان لمصالح الديوانة التونسية، اليوم الخميس، بأنه بعد اشتباه أعوان الديوانة في السيارة المذكورة وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخل مخابئ مهيأة على 25 كيسا تحتوي على هذه الأقراص المشبوهة.

وتم تحرير محضر حجز في الغرض، كما تم باستشارة النيابة العمومية إحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.