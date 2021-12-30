حملة لنزع الألغام في منطقة “الجفارة” لليوم الخامس على التوالي

واصل فريق إزالة الألغام والمتفجرات التابع لجهاز المباحث الجنائية -اليوم الخميس، ولليوم الخامس على التوالي- عملية مسح وتمشيط منطقة الجفارة مترامية الأطراف ببلداتها ومدنها.

وتأتي هذه الخطة ضمن حملة مُكثّفة وعلى نطاق واسع لتطهير المنطقة بالكامل من بقايا المتفجرات والألغام ومخلفات الحروب، “المتناثرة في نقاط عشوائية في هذه الرقعة الجغرافية التي شهدت عدداً من الاشتباكات المسلحة والحروب خلال السنوات الماضية” – وفقاً لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تتم بالتنسيق بين جهاز المباحث الجنائية ومديرية أمن الجفارة، وبالتعاون مع مركز شرطة الساعدية ووحدة التحقيق بالمركز، ووحدة مرور الساعدية والبحث الجنائي بمدينة الماية ومركز شرطة الماية.

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