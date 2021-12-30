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الدبيبة يهين المرأة وهي ترد عليه بطلب التعليم وليس الزواج

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد إهانة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، للمرأة الليبية بمقولته، نحركوا سوقهن، أتى الرد عليه قاسيا من فتيات يطالبن بالتعلم والإيفاد للخارج.. وليس الزواج بعشرين ألف دينار.

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قناة ليبيا

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