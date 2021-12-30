خارجية مالطا: شيطنة السلطات الليبية ووقف التعامل مع خفر السواحل سيزيد أوضاع المهاجرين سوءًا

دعا وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، الاتحادين الأوروبي والإفريقي للتعاون مع السلطات الليبية للاعتراف بوضع المفوضية الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة وإشراكهما في إدارة مراكز استقبال المهاجرين.

وطالب بارتولو، في مقالة له بصحيفة “إندبندنت”، بضرورة بناء الثقة أولاً بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وإعادة ضبط العلاقات معها، وأن يقدم الاتحاد الأوروبي الاحترام لنفسه أولاً.

واستنكر شيطنة السلطات الليبية التي تتعامل مع الهجرة ووقف التعاون مع خفر السواحل الليبيين، مؤكدً أن هذا سيكون له نتائج عكسية ويزيد الوضع سوءًا، مضيفا: “من مصلحة ليبيا أن تصبح آمنة لليبيين والمهاجرين في ليبيا ويجب علينا جميعًا مساعدة ليبيا في أن تصبح كذلك”.

وبيّن أن 10% فقط من المهاجرين يصلون إلى أوروبا، مطالبًا بالعمل على تجاوز الانقسام الخطير بين الذين يدافعون عن حقوق اللاجئين والمهاجرين والذين يدافعون عن حقوق المواطنين في البلدان المستقبلة.

وتابع قائلا: “أثناء معاملة المهاجرين النظاميين وغير النظاميين بكرامة إنسانية وبدون تحيز عنصري أو ديني، يجب علينا أيضًا أن نتعاطف مع المواطنين في البلدان المستقبلة الذين يشعرون بأن حياتهم انقلبت رأسًا على عقب مع المهاجرين الوافدين ومعالجة مخاوفهم”.

وأكد أنه “يمكن أن يؤدي التدفق المفاجئ للأشخاص المهاجرين إلى اضطراب إذا تمت إدارته بشكل سيئ”، على حد تعبيره.