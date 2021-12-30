إيقاف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية احتياطيا عن العمل

أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، الخميس، قرارا يقضي بإيقاف وكيل الوزارة للشؤون الفنية، فرج قعيم، «عن العمل وقفا احتياطيا»، وفق نص القرار رقم (2015) لسنة 2021.

ونصّ القرار في مادته الأولى على أن «يوقف عضو هيئة الشرطة رائد فرج محمد منصور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية وقفا احتياطيا، مع مراعاة ما تقتضيه أحكام المادة (91) من القانون رقم (5) لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن هيئة الشرطة».

وفي 19 ديسمبر الجاري، اجتمع وكيل الوزارة فرج قعيم مع قيادات ومديري الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية والأقسام وكبار الضباط بالمنطقة الشرقية والجنوبية.

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وقتها أفادت صفحة قعيم على موقع «فيسبوك» بأن الاجتماع جاء بهدف «اتخاذ الإجراءات القانونية»، كما اتفقوا على «تشكيل لجنة لرفع شكوى رسمية ضد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتجاهلها تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019 كاملا».

وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلن مديرو أمن وإدارات ورؤساء أجهزة أمنية تابعون لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية أن تبعيتهم «تقع تحت تعليمات وإشراف» وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، منوهين بأنه «لن يتم تنفيذ أي قرارات نقل ونحوها تصدر بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة للشؤون الفنية».

كان ذلك في إطار خلاف بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة من جهة، بشأن الاختصاصات الإدارية والأمور المالية.

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