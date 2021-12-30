اللافي يشدد على استكمال المشاريع المتعلقة بالطرق

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة الطرق، مطالباً بالإسراع في استكمال كل المشاريع المتعلقة بهذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي بوزير المواصلات محمد الشهوبي، حيث ناقشا أعمال المرافق التابعة للوزارة والتعرف على المشاكل والعوائق التي تواجههم، بالإضافة لملف مشاريع المواصلات التي يجري استكمالها، بمختلف مدن ومناطق البلاد، وفق بيان الرئاسي.

يُذكر أن وزير المواصلات محمد الشهوبي كُلف مؤخراً بمهام وزارة المالية، خلفاً للوزير خالد المبروك.

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