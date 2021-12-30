الوطنية لحقوق الإنسان: تصريحات الدبيبة بشأن النساء إهانة.. وعدم اتزانه وضع الليبيين والدولة في مواقف محرجة

هاجم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، رئيس الحكومة المؤقتة منتهية الولاية والمترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، معتبرا أن ما جاء في تصريحاته يشكل إهانة واستفزازا لهذه الشريحة من النساء.

وأضاف حمزة، في تصريحات مع قناة العربية، أن “المرأة ليست بضاعة تباع وتشترى”، مؤكدا أن المنطق الذي تحدث به الدبيبة يعود بنا إلى عهد أسواق النخاسة.

وشدد على أن “هذا الأمر مرفوض شكلا ومضمونا ويستوجب الخروج وتقديم اعتذار للمرأة الليبية”، معبّرا عن تضامنه معهن.

وقال إنه “كان يجب على رئيس الحكومة، أن ينتقي عباراته وأن يكون متزّنا في خطابه بما يتوافق مع القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية والقانونية عندما يتعاطى مع مثل هذه القضايا الحسّاسة”، مؤكدا أن “عفوية الدبيبة ومزاحه وعدم اتزانه في تصريحاته وضعت الليبيين والدولة في مواقف محرجة أكثر من مرة”.