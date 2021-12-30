الغرياني: لابد من التظاهر للمطالبة بالدستور وانتخابات برلمانية دون رئاسية

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إنه يجب قبل كل شيء التحقيق لمعرفة معرقلي إجراء الانتخابات في موعدها وإيقاع العقوبات عليهم، مشيرًا إلى أن الجميع تهرب من المسؤولية وتنصلوا منها حتى المفوضية ترمي باللوم على البرلمان والعكس، على حد تعبيره.

واتهم الغرياني، خلال استصافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” رصدته “الساعة 24″ التابعة للمفتي المعزول، أمس الأربعاء، البرلمان بالتلاعب وتزوير القوانين، لافتًا إلى أن المفوضية تماهت مع البرلمان، وبعد ذلك وجدت صعوبة في إجراء الانتخابات، خاصة في ظل تزوير الرقم الوطني وبيع البطاقات الانتخابية واصفًا الأمر بـ”المهزلة”، على حد قوله.

وزعم:” الواجب الشرعي على المسؤولين الحريصين وفي كل المراكز من رئاسة الحكومة لما دون، جميعهم أن يعملوا تحقيقًا، ولا يوجد أي خطوة أخرى يجب عملها قبل هذا؛ لأن هذا يتعلق بالأمن الوطني الليبي فإذا بقي التزوير لا يستقيم أمر في كل مشروعات ليبيا”.

وطالب الغرياني، الشعب الليبي للانتباه لما يجري وأن تكون هناك مطالبات حقيقية بإجراء انتخابات برلمانية لإنهاء الجسمين المتواجدين حاليًا، وذلك من خلال الخروج بمظاهرات ومواقف احتجاجية للمطالبة بالانتخابات بعد تصليح السجل المدني بحيث الأرقام الوطنية المزورة تحذف منه وإجراء انتخابات برلمانية لا رئاسية” على حد ادعائه.

وشدد على ضرورة، أن يطالب الشعب بتصحيح السجل المدني وإجراء انتخابات برلمانية تنهي الجسمين والجسم الذي ينتج عن الانتخابات هو يضع قاعدة دستورية واستفتاء على الدستور وما يراه مناسب، على حد تعبيره.