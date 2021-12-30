حمودة: إحالة رواتب موظفي البعثات الدبلوماسية لثلاثة أشهر

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، إحالة رواتب موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للربع الأخير لسنة 2021 عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وأشار حمودة، في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، إلى تسوية أوضاع رواتب ما يزيد على 150 ألف موظف بالقطاع العام، ما بين تعديل وتسوية خاص، من بينهم معلمي المراقبات التعليمية التي لم تدرج زياداتهم في شهر أكتوبر.

كما تحدث عن إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر 11 لسنة 2021 إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

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وقال إن وزارة المالية عملت على تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 المتعلق بزيادة رواتب قطاع التعليم، حيث قرر رئيس الحكومة الزيادة الخاصة بالتعليم لتشمل العاملين بالمعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش مستجدات جدول الرواتب الموحد، وفق ما خلصت إليه اللجنة المشكلة، وكذلك آليات إنفاق حكومة الوحدة الوطنية خلال العام الماضي، منوها بأن رئيس الحكومة وجه الوزراء بتوضيح آليات الإنفاق خلال السنة الماضية ضمانا لمبدأ الشفافية والنزاهة.

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