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برايس: الليبيون يتحملون مسؤولية تحديد موعد الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن بلاده تقف في صف الشعب الليبي، وتدعم أي عملية لتعزيز واستقلالية البلاد، محمّلاً الليبيين المسؤولية الكاملة في تحديد موعد جديد للانتخابات.

ودعا برايس خلال مؤتمره الصحفي السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي، في إجراء انتخابات سريعة، من خلال تحديد موعد الاقتراع بسرعة، وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير.

وأشار برايس إلى أن الانتخابات الحرة والنزيهة، وذات المصداقية، ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومته التمثيلية والموحدة، وتعزيز السيادة المستقلة، وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية لليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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