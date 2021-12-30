حمودة: إجمالي نفقات الحكومة بلغ أكثر من 83 مليار دينار

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إن الحكومة تستغرب احتجاز بعض الوزراء من قبل النائب العام قبل اتخاذ إجراءات أولية كالمنع من السفر.

وجاء ذلك في بيان حمودة عقب اجتماع مجلس الوزراء العاشر اليوم الخميس، والذي قال خلاله إن الحكومة تتعرض لحملة تشويه، نافيا هروب وزير المالية بمرتبات الموظفين خارج البلاد.

وأعلن الناطق باسم الحكومة عن قرار إلغاء جهاز مكافحة الجريمة وضمه إلى القوة العمومية بجهاز المباحث الجنائية، مشيرا إلى أن وزارة المالية خصصت 33 مليارا و100 مليون دينار لبند مرتبات العاملين في القطاع العام.

وأوضح حمودة أن إجمالي نفقات الحكومة بلغ 83 مليارا و998 ألف دينار ولا يوجد أي عجز مالي بعد توفير 2 مليار و96 مليون دينار من المبالغ المرصودة، على حد قوله.

وعن أزمة الكتاب المدرسي، بيّن حمودة أنه جرى التعاقد مع عدد من الشركات لطباعته، وسيتم توفيره خلال 30 يوما، منوها إلى أن القيمة المالية المرصودة لطباعة الكتاب المدرسي ما زالت موجودة في حساب وزارة التربية والتعليم ولم يتم التصرف فيها.