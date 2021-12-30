قويرب: لو اعتمدت اللجنة البرلمانية الاستفتاء على الدستور لن نتشاور مع مجلس الدولة

قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، إنه لو اعتمدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة خارطة الطريق، الاستفتاء على الدستور فلن يتم التشاور مع مجلس الدولة الاستشاري.

وأوضح قويرب في تصريحات لموقع “الجزيرة نت” القطري، أنه إذا تضمنت الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور فلا يحتاج ذلك مناقشة مع مجلس الدولة، باعتبار التفاهمات التي جرت في الغردقة المصرية.

ولفت إلى أن توجه البرلمان حاليا هو لإيجاد حل للانتخابات التي تأجلت، وتوضيح الأسباب للشعب الليبي من الجهات المختصة بتنفيذها، بعد تقديم مفوضية الانتخابات تقاريرها إلى جانب التقارير الأمنية.

وأتم بقوله “على حسب خارطة الطريق التي ستقدمها اللجنة المكلفة من البرلمان سيحدد توجه المجلس لاعتماد أي خطة للحل بعد تعثر إجراء الانتخابات حاليا”.