وليامز تشدد على ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين

شددت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على “أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة، ومن منطلق تكافؤ الفرص، بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة”.

وجددت وليامز في تغريدة لها على “التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة، لـ2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا”.

يُذكر أن تصريحات وليامز تأتي عقب ترأس الدبيبة لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، رغم دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية لاستمرار المرشحين الرئاسيين في التوقف عن مزاولة مهامهم، حتى موعد إجراء الانتخابات.

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