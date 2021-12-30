وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية  يجتمع  بمجلس مشايخ وأعيان بنغازي

بنغازي 30 ديسمبر 2021 (وال)- عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، اجتماعًا مع مجلس مشايخ وأعيان بنغازي.

هذا ووجّه قعيم بالعمل وفق أحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2018 م، والتي تنص على حماية الأرواح والأعراض والأموال والمُمتلكات الخاصة والعامة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بحسب القانون الليبي، لمنع ترحيل أقارب الجاني إلا من الدرجة الأولى، وحراسة وحماية أقارب الجاني ومُمتلكاتهم من أي اعتداءات، خصوصًا بأن القانون الليبي كفيل لحصول صاحب الحق لحقه وضامن لمحاسبة الجاني عن فعله.

وأكد قعيم في إطار دعم ركائز دولة القانون؛ بأنه يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، لمنع حدوث التصرفات الفردية والعشوائية والثأر، عبر اللجوء إلى استيفاء الحق بالذات، مما يزيد الأمور والقضايا تعقيدًا، ليتمكّن القضاء الليبي والأجهزة الأمنية المختصة من تطبيق نصوص القانون، لاستيفاء الحق من الجُناة، وإنزال العقوبة القانونية المُحدّدة.

كما أحيلت نُسخ من الخطاب إلى الجهات القضائية والأمنية والإدارية والتنفيذية ذات العلاقة، مُشددًا على أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذه القضايا الحساسة بكامل المهنية والحذر في مدينة بنغازي ومُختلف مُدن ومناطق البلاد .(وال) ر ع/ ر ت

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