في غياب الدولة .. ازدهار لتجارة المهاجرين في الجنوب الليبي

تعد قضية تهريب البشر في ليبيا ظاهرة تستدعي إلقاء الضوء على تداعياتها وآثارها الأمنية والاجتماعية وحتى الإنسانية كونها ارتبطت بشكل كبير بشبكات واسعة وعصابات منتشرة في مناطق الجنوب لفرض الإتاوات على المهاجرين غير القانونين.

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