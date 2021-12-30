لماذا تأخر الإعلان عن مبادرة المجلس الرئاسي؟

نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر ليبي وصفته بـ”المقرب من المجلس الرئاسي”، أن التأخر في إعلان المبادرة المقترحة من المجلس لإجراء الانتخابات الليبية يعود إلى مناقشاتها حاليا مع الأطراف الليبية للاتفاق عليها.

وأشار المصدر إلى أن اقتراح رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، بإجراء الانتخابات في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل أربك المشهد كثيرا، وفق الوكالة.

ونقلت سبوتنيك الروسية، أمس الخميس عن ذات المصدر قوله: “اليوم اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، حيث تناقشا في الوضع الحالي والوصول إلى اتفاق مع مجلس النواب وتحديد موعدا للانتخابات، كذلك الوصول إلى بر الأمان من خلال تحديد موعد الانتخابات بالاتفاق مع المفوضية والاتفاق مع الأجسام الموجودة في البلاد”.

وأضاف المصدر “المهم ليس موعد الانتخابات ولكن المهم هو الاتفاق [بين الأطراف الليبية]، والتأخير في الإعلان عن المبادرة التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها [يعود] إلى محاولة الاتفاق مع جميع الأطراف الموجودة سواء مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، حتى لا يخرج جسم يمثل الدولة ويعترض على هذه المبادرة وهنا سنعود إلى نقطة الصفر”، مؤكدا “هذا ما يسعى إليه الاتفاق أولا ثم الإعلان رسميا عن هذه المبادرة”.

وتطرق المصدر المقرب من الرئاسي الليبي إلى الموعد الذي اقترحه رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، عماد السايح، والمقرر في 24 يناير المقبل، بعد فشل إجراء الانتخابات في موعد 24 ديسمبر/كانون الأول، والذي كان محددا بحسب مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، العام الماضي.

واستطرد المصدر إن “الموعد الذي حدده السايح، أربك المشهد كثيرا، من خلال الضغط على المجلس الرئاسي ومجلس النواب، لأنه أولا موعد قريب وثانيا هذا تداخل في الاختصاصات وبالتالي زاد الأمر سوءا”.

وأضاف المصدر “السايح، لا يحق له تحديد موعدا للانتخابات، لأن تحديد موعد الانتخابات يكون عن طريق إما مجلس النواب أو السلطة الحالية الممثلة في المجلس الرئاسي الذي أتى عن طريق صندوق وبالاتفاق مع لجنة الـ75″، وفق ما نقلت الوكالة.

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