توصيات مهمة للجنة العلمية لجائحة كورونا بخصوص التطعيم

وجّه المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور حيدر مفتاح السائح خطاباً فنياً إلى المديرين التنفيذيين للحملة الوطنية للتطعيم ضد فـيروس كورونا، عن طريق مديري إدارات الخدمات الصحية ومديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية، بشأن توصيات اللجنة العلمية لجائحة فـيروس كورونا لبعض الإجراءات المتعلقة بالتطعيمات المتوفرة حالياً في ليبيا.

واشتمل الخطاب على خطوات إجرائية لإعطاء كلِ نوع من لقاحات كورونا، وهي “فايزر” و”سينوفارم” و”أسترازينيكا” و”سبوتنيك”، علاوة على الجرعات التعزيزية.

بالنسبة للقاح فايزر، أوصى المركز واللجنة أن يُعطى من عمر 12 سنة فما فوق على أساس جرعتين بينهما مدة زمنية لا تقل عن 3 أسابيع، وإعطاء اللقاح للنساء الحوامل على أساس جرعتين بينهما مدة زمنية لا تقل عن 3 أسابيع.

وبالنسبة للقاح سينوفارم، إعطاء المطعوم من عمر 12 سنة فما فوق على أساس جرعتين، المدة بينهما لا تقل عن 3 أسابيع وإعطاء سينوفارم جرعة ثانية لمتلقي طعم سينوفاك.

أما فيما يتعلق بلقاح أسترازينيكا، فيوصى بإعطاء المطعوم للفئات العمرية من 40 سنة فما فوق، على أساس جرعتين المدة بينهما لا تقل عن 4 أسابيع.

وأخيراً فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك والذي يمكن بالنسبة لمتلقي جرعة واحدة منه أن يُعطى لقاحات أخرى، من ذلك: إعطاء لقاح أسترازينيكا للأشخاص من عمر 40 فما فوق على أساس جرعتين “المدة بينهما لا تقل عن 4 أسابيع”، وإعطاء لقاح فايزر أو سينوفارم على أساس جرعتين المدة بينهما لا تقل عن 3 أسابيع من عمر 18 سنة فما فوق.

أما فيما يتعلق بالجرعة التعزيزية الثالثة لكل أنواع اللقاحات، فأوضحت اللجنة أنه يتم بعد مرور 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة الثانية بدلاً من 6 أشهر، ويمكن أن تكون الجرعة التعزيزية من نفس نوع اللقاح للجرعتين الأولى والثانية أو من نوع مختلف، والسماح بأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من عمر 18 سنة فما فوق.

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