وليامز: الأمم المتحدة تكرر دعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة لتطلعات الليبيين

العنوان – طرابلس

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إن الأمم المتحدة تكرر دعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة والقائمة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.

وأكدت وليامز خلال لقائها عدد من عمداء البلديات في ليبيا على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة ومن منطلق تكافؤ الفرص وألا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا غير عادلة.

وأضافت أنه تمت مناقشة جهود تفكيك المركزية ودعم البلديات والحاجة الملحة لتوفير الميزانيات لتتمكن كافة البلديات من تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وأشارت وليامز إلى أنه تم التركيز على تسريع الدعم للبلديات في الجنوب الليبي التي عانت ولا تزال تعاني من الحرمان.

يشار إلى أن اللقاء تم عبر الاتصال المرئي مع مجموعة متنوعة من عمداء البلديات من مختلف مناطق ليبيا، شارك فيه عمداء كل من طبرق والمرج والكفرة وسبها ووادي عتيبة وغات والزاوية والشويرف وأدري الشاطئ وبني وليد وسوق الجمعة.