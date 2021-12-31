الصناعة تبحث إمكانية إنشاء منطقة صناعية باجدابيا

بحثت لجنة تقييم المصانع والأنشطة الصناعية بالمنطقة الشرقية، رفقة عميد بلدية اجدابيا إمكانية إقامة منطقة صناعية بالبلدية؛ للنهوض بقطاع الصناعة بشقيه العام والخاص.

الاجتماع جاء بعد جولة تفقدية أجرتها اللجنة لمجموعة من المؤسسات والشركات الصناعية، في بلدية اجدابيا، بتقييم معدلات الإنتاج للشركات ومشاكل الصناعات المحلية، من حيث توفر المواد الخام والجودة والتسويق وإمكانية التصدير المحلي والدولي للمنتج والأنشطة الصناعية خارج البلاد، وفق بيان وزارة الصناعة.

يُذكر أن الجولة الميدانية للجنة شملت شركة لصناعة الأنابيب، وعدداً من المصانع الأخرى، من بينها مصنع للعطور ومصانع بلاط ورخام وغيرها من الأنشطة.

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