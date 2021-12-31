إطلاق سراح صحافي ليبي بعد اختطافه لأكثر من شهر

أطلقت مجموعة مجهولة سراح الصحافي الليبي، سراج المقصبي، بعدما تم اختطافه نهاية الشهر الماضي من مقر عمله في مدينة بنغازي (شرق) البلاد.

وأكد سراج المقصبي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، نبأ «إطلاق سراحه»، أول من أمس مؤكدا أنه «بصحة جيدة»، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجهة الخاطفة، أو ظروف إطلاق سراحه.

وخطف مجهولون في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الصحافي من مقر إحدى الصحف المحلية في مدينة بنغازي. واقتادت المجموعة المقصبي من مقر فرع الهيئة العامة للصحافة (حكومية)، بعدما اقتحمت المقر، ورفضت تقديم معلومات عن هويتها.

ولم تصدر القوات الأمنية الخاضعة لسلطة المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، أي تعليق على الحادثة آنذاك، ولا حتى عقب إطلاق سراحه.

وتعد واقعة اعتقال قوات حفتر المصور الصحافي والناشط المدني، إسماعيل بوزريبة الزوي في 2018 في مدينة إجدابيا (شرق)، ومثوله أمام محكمة عسكرية في بنغازي ثاني أكبر مدن البلاد والحكم عليه بالسجن 15 عاما، واحدة من أكبر القضايا التي طالت صحافيين، وأثارت تنديدا محليا ودوليا واسعا.

وقبل إطلاق سراح الزوي في سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب صدور «عفو خاص» عنه من طرف المشير حفتر.

ويتعرض الصحافيون في مختلف أنحاء ليبيا عموما لقيود وضغوط من السلطات المحلية، إلى جانب تأخر منحهم التصاريح اللازمة لممارسة عملهم بدون تقديم أسباب عادة.