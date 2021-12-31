الشرق الأوسط: أبعاد إجرامية جديدة تدخل على خط الهجرة غير الشرعية في ليبيا

ليبيا – تناول تقرير إخباري نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية مسألة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا واتخاذها أبعادا إجرامية جديدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد تعرض العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مصر وجنسيات إفريقية أخرى للتعذيب بهراوات حديدية وإحراقهم بالنيران في مراكز الاحتجاز في العاصمة طرابلس بعد تسللهم إلى ليبيا عبر الصحراء الشاسعة أملا في الوصول إلى أوروبا.

وتابع التقرير إن العديد من هؤلاء يتم اختطافهم وتغييبهم داخل سجون أو مناطق ضيقة مسقوفة بالخشب والصفائح المعدنية تديرها عصابات تهريب البشر فيما ينتظرهم مصير غامض أسوأ من الموت خلال محاولاتهم لعبور البحر الأبيض المتوسط بإتجاه أوروبا.

وأضاف التقرير إن هؤلاء يبقون تحت رحمة المهرب الذي يأخذهم في طرق وعرة حتى يستقروا في ليبيا إلا أن وقوعهم في قبضة عصابات الاتجار بالبشر يعني أن الأمر مختلف تماما فالموت يحاصرهم من كل حدب وصوب ودخول المرحاض وشرب المياه قد يكون مكلفا للغاية.

وبين التقرير إن التعذيب الوحشي لهؤلاء يهدف للضغط على ذويهم للحصول على فدية مالية في وقت يدخل فيه على الخط بعد إجرامي جديد يتمثل في الاتجار بأعضاء المهاجرين غير الشرعيين بعد قتلهم في مقابل مبالغ مالية كبيرة فيما ترى جهات ليبية إن ليبيا تركت ويحدة لتواجه كل هذا.

ترجمة المرصد – خاص

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