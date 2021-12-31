البرلمان يشكل لجنة لدراسة ومراجعة قانون نظام القضاء

شكل مجلس النواب، لجنة برلمانية مكونة من 6 أعضاء لمراجعة ودراسة قانون نظام القضاء وتقديم المقترحات.

وتتشكل اللجنة برئاسة النائب صالح افحيمة، وعضوية محمد عبدالسلام عريفة وإبراهيم عبدالله الزهيد وفريحة عبدالسلام الحضيري وعائشة يوسف الطبلقي ومحمد عامر العباني.

وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى بهذا القرار، بمراجعة ودراسة وتحقق من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء وتقديم المقتراحات اللازمة.

وشدد القرار، على أن اللجنة من حقها الاستعانة بمن ترى وعند الانتهاء من أعمالها تقدم تقرير مفصل إلى رئاسة المجلس في مدة أقصاها أسبوع.

وأكد القرار في مادته الأخيرة، أنه يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنيين به وضعه موضع التنفيذ”.