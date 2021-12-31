تقرير تحليلي: ليبيا على خطى نهج تم تجربته في العراق وأثبت فشله

ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الناطق بالإنجليزية إن مصير ديموقراطية ليبيا لا يختلف عنه في الدول التي وصل إليها هذا المصطلح مؤخرا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح إنه ومع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى أجل غير مسمى لا توجد طريقة يمكن أن يتم من خلالها توقع انتقال البلاد إلى الديموقراطية في حال تم تحديد هذه الأخيرة بكونها مرتبطة كحد أدنى بالاستحقاقات الانتخابية.

وبين التقرير إن الإصرار الدولي القوي على الضغط من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها كدليل على نجاح الخيار الديموقراطي يمثل إتباعا لمخطط تم تجربته في العراق ودول أخرى ما يعني إن عملية الانتقال إلى الديموقراطية لا تزال تمثل تحديا ماثلا.

ترجمة المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية