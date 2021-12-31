دغيم: يستحيل إجراء الانتخابات قريباً نحتاج معالجة تزوير الأرقام الوطنية

قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم، إنه يستحيل إجراء الانتخابات خلال الشهور القريبة القادمة، وأن الانتخابات تعذرت وأصبح من الصعب إنجازها في خلال المدة القريبة المقبلة، لافتًا إلى أن الأمور تحتاج إلى معالجة التزوير الكبير في الأرقام الوطنية لتهيئة الظروف.

أضاف دغيم في تصريحات صحفية، أن التقارير الأمنية والعوائق السياسية والقانونية تحول دون إجراء الانتخابات، و هناك فرصة مواتية لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى مرحلة دائمة وضمان علاج الإشكاليات القانونية والسياسية الراهنة.

وتابع دغيم: “كان لزامًا على مجلس النواب تشكيل لجنة لتضع خارطة طريق لحل الإشكاليات، و اللجنة ستنطلق الأسبوع المقبل في عملها بالتواصل مع كل المؤسسات المعنية، كما كان هناك ضغط دولي وشعبي، وللأسف السائح خدع الشعب بإمكانية إجراء انتخابات، وهو المعني الأول بهذا الاستحقاق”.

واختتم قائلًا: ” الآن انكشفت الحقيقة، وهناك مدة زمنية ليست قصيرة تحتاجها الدولة الليبية لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات، مجلس النواب يرى الانتخابات تحتاج معالجة سياسية وقانونية وإجراء الانتخابات وفق دستور دائم”.