السايح: خيار اللجوء لحظر التجوال والإغلاق التام ما زال قائمًا

ليبيا – أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح الحساسية البالغة للوضع الوبائي بعد اكتشاف 3 إصابات بمتحور “أوميكرون” سريع الانتشار.

السايح أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن الحالات الـ3 لم يكن لديها تاريخ سفر في المدة القريبة الماضية مبينا إن اللجنة العلمية ستصدر تعميما جديدا خاصا بالمتحور الجديد.

وحث السايح الذين لم يتلقوا اللقاح بالتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقيه في ظل توافر التطعيمات في جميع مناطق ليبيا واتباع الإجراءات الاحترازية ملمحا بإمكانية توصية المركز بالعودة لحظر التجوال والإغلاق التام في حال تواصل انخفاض نسبة التطعيمات.

وأضاف السايح بالقول:”لا يمكن أن نسمح للوضع بهذه الطريقة ولا نتدخل فإما الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو قفل جميع المحال وصالات الأفراح”.

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