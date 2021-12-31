“لجنة التطعيمات” تستعرض مدى توفر اللقاحات في ليبيا

استعرضت اللجنة العلمية الاستشارية العليا للتطعيمات برئاسة الدكتور سليمان أبوسرويل، الخطوات المتخذة لتوفير التطعيمات الروتينية للأطفال واللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولقاح الإنفلونزا الموسمية – وفقاً لجهاز الإمداد الطبي.

وجاء بحث توفير التطعيمات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بديوان الجهاز في طرابلس، بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور محمد الخبولي.

وأكد المجتمعون على استمرار التواصل مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة في وزارة الصحة ورئاسة الوزراء؛ لتسهيل إجراءات توريد اللقاحات في مواعيدها، لضمان وجود مخزون استراتيجي لها، وضمان صحة وسلامة المواطنين بمختلف أعمارهم.

وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي التوعوي من المختصين في الوزارة، ومركز مكافحة الأمراض ووسائل الإعلام المختلفة؛ لتحفيز المواطنين على اقتناء اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، لتجنب الإصابة.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إصدار التشريعات النافذة لمنح اللقاح إلزامياً لجميع الفئات العمرية، لتشمل طلبة المدارس والجامعات والموظفين ومرتادي الأماكن العامة، ضمن خطة يهدف من خلالها تسجيل أقل عدد من الإصابات وصولاً إلى الرقم صفر.

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