لنقي: مهام الدبيبة لم تكن من بينها تحريك سوق العازبات

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، إن مهام واختصاصات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة جاءت محددة حسب خارطة الطريق، وذلك من أجل توفير الظروف المواتية للانتخابات عبر معالجة ملفات أساسية منها: بسط السيادة، توفير الأمن، جبر الضرر والمصالحة الوطنية، وتمكين المؤسسات البلدية، وتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام، وحماية حقوق الإنسان”.

وأضافت لنقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لم يكن من بينها “تحريك سوق” العازبات أو “تقوية السعد”.

وتابعت: ”سيادة رئيس الوزراء، المسألة لا علاقة لها بالمعيشة داخل أو خارج البلاد ومعرفة لغة “عزايزنا”، المسألة لها علاقة بمدى فهمك والتزامك بخارطة الطريق التي أتت بك”.