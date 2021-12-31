قويرب: لن يتم التشاور مع مجلس الدولة لو اعتمد البرلمان الاستفتاء على الدستور

قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب:” لو اعتمدت اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة خارطة الطريق، الاستفتاء على الدستور فلن يتم التشاور مع مجلس الدولة الاستشاري”.

وأضاف قويرب، في تصريحات صحفية:” إذا تضمنت الخارطة الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور فلا يحتاج ذلك مناقشة مع مجلس الدولة، باعتبار التفاهمات التي جرت في الغردقة المصرية.

ولفت إلى أن البرلمان توجه حاليا هو لإيجاد حل للانتخابات التي تأجلت، متابعا:” يجب توضيح الأسباب للشعب الليبي من الجهات المختصة بتنفيذها، بعد تقديم مفوضية الانتخابات تقاريرها إلى جانب التقارير الأمنية”.

واستطرد:” على حسب خارطة الطريق التي ستقدمها اللجنة المكلفة من البرلمان سيحدد توجه المجلس لاعتماد أي خطة للحل بعد تعثر إجراء الانتخابات حاليا”.