البرلمان يُشكّل لجنة برئاسة “افحيمة” لمراجعة أحكام قانون نظام القضاء

أصدر مجلس النواب -اليوم الخميس- قراراً بتشكيل لجنة للمراجعة القانونية برئاسة النائب “صالح افحيمة”، وعضوية محمد عريفة وابراهيم الزغيد وفريحة الحضيري وعائشة الطبلقي ومحمد العباني.

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى بهذا القرار، مراجعة ودراسة وتحقق من القانون رقم 11 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء وتقديم المقترحات اللازمة بشأنه.

نص القرار على أنه من حق اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً، وأن تقدم عند الانتهاء من أعمالها تقريراً مفصلاً إلى رئاسة المجلس في مدة أقصاها أسبوع.

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