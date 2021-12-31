شلقم: دول المغرب العربي تعيش حالة من الارتعاش.. وتونس وليبيا نموذجان

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق، إن أكثر من مائتي حزب سياسي في تونس، وهي التي عاشت لعقود تحت حكم الحزب الواحد، صار التشتت هو الصاعق الذي لا يغيب. التيارات الفكرية والسياسية في البلاد هي ثلاثة؛ الإسلامي والقومي العربي الذي يمثله الناصريون بالدرجة الأولى والتيار الوطني التونسي الذي يعيش على ميراث التجربة البورقيبية.

أضاف شلقم في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “لكن هذه التيارات منقسمة في داخلها ولكل منها خطاب قد يجعل من الحوار الوطني الذي يجري الحديث عنه، حلبة صراع أكثر من كونه محفلاً للحل. منطقة المغرب العربي اليوم من أقصاها إلى أقصاها، تعيش حالة من الارتعاش السياسي والأمني، وبالنسبة لتونس، من الصعب أن تُشفى ما لم يلتئم الجرح الليبي بحكم التداخل الاجتماعي والاقصادي بين البلدين التوأمين”.

أضاف: “المعارضون لما يسمونه الانقلاب الذي قام به الرئيس سعيد، قام بعضهم بإضراب عن الطعام ومنهم من نقل إلى المصحات بعد تدهور صحته. الاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة مضطربة مع الرئيس، ويهدد بسلاح الإضراب الشامل، وذلك يعني، تعقيد الحالة الاقتصادية في البلاد وسيؤدي إلى خروج من تبقى من المستثمرين في تونس. الأطراف الخارجية التي تعوّل الحكومة التونسية عليها في الإنعاش الاقتصادي عبر المساعدات والقروض، لها مواقف يتطابق بعضها ويختلف في الوقت نفسه. هناك شبه إصرار غربي بجناحيه الأميركي والأوروبي على ضرورة عودة الحياة البرلمانية، وكذلك احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي العام” وفق قوله.

وتابع قائلًا أن الرئيس قيس سعيد عاد إلى طرح موضوع الحوار والحديث عن خريطة طريق، بعد أن استخف بهذا المصطلح مراراً وقال بلغة قرشية بليغة، من يتحدث عن الخرائط فعليه أن يذهب إلى كتب الجغرافيا. الحوار كان مطلباً وطنياً شبه عام، ولكن السؤال الذي لا يزال يقرع الآذان ويهزَّ الرؤوس، مَن يحاور مَن، ومَن هو الطرف الذي سيكتب جدول أعمال الحوار المنتظر؟” وفق تعبيره.