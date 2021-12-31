اقعيم: القانون الليبي كفيل لحصول صاحب الحق لحقه وضامن لمحاسبة الجاني عن فعله

عقد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، اجتماعًا مع مجلس مشايخ وأعيان بنغازي.

هذا ووجّه اقعيم بالعمل وفق أحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2018 م، والتي تنص على حماية الأرواح والأعراض والأموال والمُمتلكات الخاصة والعامة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بحسب القانون الليبي، لمنع ترحيل أقارب الجاني إلا من الدرجة الأولى، وحراسة وحماية أقارب الجاني ومُمتلكاتهم من أي اعتداءات، خصوصًا بأن القانون الليبي كفيل لحصول صاحب الحق لحقه وضامن لمحاسبة الجاني عن فعله.

وأكد اقعيم في إطار دعم ركائز دولة القانون؛ بأنه يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، لمنع حدوث التصرفات الفردية والعشوائية والثأر، عبر اللجوء إلى استيفاء الحق بالذات، مما يزيد الأمور والقضايا تعقيدًا، ليتمكّن القضاء الليبي والأجهزة الأمنية المختصة من تطبيق نصوص القانون، لاستيفاء الحق من الجُناة، وإنزال العقوبة القانونية المُحدّدة.

كما أحيلت نُسخ من الخطاب إلى الجهات القضائية والأمنية والإدارية والتنفيذية ذات العلاقة، مُشددًا على أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذه القضايا الحساسة بكامل المهنية والحذر في مدينة بنغازي ومُختلف مُدن ومناطق البلاد .

وفي ذات السياق قاد وكيل وزارة الداخلية “طلبة ” الدفعة الثانية ” بساعات التعليم الإضافي التنشيطية بالمعهد العالي للضباط بالمنطقة الشرقية لرفع الروح المعنوية لدى مُنتسبي هذه الدورة تأكيداً لحرصه الشديد لتلقيهم التدريبات اللازمة سعياً لتخريج رجال على عاتقهم مهامٌ وواجباتٌ وطنية تتمثّل في حماية الوطن والمواطن”.

ورافق اقعيم، بحسب مكتب الإعلامي، خلال التدريبات مُدير الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية عميد عادل عقيلة ومدير المعهد العالي للضباط برأس المنقار عقيد طارق الزائدي وعدد من الضُباط المشرفين على تدريب الطلبة.

واطّلع اقعيم خلال جولته التفقدية على سير العمل بالدورة، مُثمنًا المجهودات المبذولة من القائمين على المعهد العالي للضُباط، من ضُباط وضُباط صف وموظّفين؛ لتسييرهم العمل على أكمل وجه وبأفضل النتائج مشيداً بـ “الانضباطية العالية داخل أروقة المعهد”، مُعتبراً إياه “الركيزة الأساسية والعمود الفقري لوزارة الداخلية”، متعهداً بـ “الوقوف لجانب رجال الشرطة وبالسعي جاهداً لتذليل كل الصعاب التي تُواجههم، بما يكفل نجاح أهداف وخطط وزارة الداخلية في بسط الأمن وتأمين المواطن الليبي في عموم ليبيا”.