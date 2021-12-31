أوحيدة: حكومة الدبيبة تسبح في مستنقع الفوضى والفساد

علق عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، على شبهات الفساد وأوامر إلقاء القبض الصادرة بحق عدد من وزارة حكومة الدبيبة، بقوله إنها تظهر الاستغلال الصارخ للسلطة، وتعد سباحة حرة في مستنقع الفوضى والفساد.

وقال أوحيدة في تصريحات عبر شبكة “الرائد” إن مجلس النواب سحب الثقة سابقا من حكومة الدبيبة، لهذه الأسباب، والآن الدور على الأجهزة الرقابية والضبطية.

وأشار إلى أن هذه الحكومة أتت نتيجة المحاصصة المقيتة في أبشع صورها، منوها إلى أن “بيت الداء في المناصب السيادية التي حال البعض دون تغييرها”.

وأتم بقوله “هؤلاء وزراء اختيروا؛ نتيجة إرضاءات لأشخاص وباتفاقات مسبقة وتقاسم فساد ليس إلا، وسيتساقطون تباعا إذا استمرت الجدية والغيرة على الوطن والشعب والمصلحة العامة”.