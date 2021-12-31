افحيمة: البرلمان تصرف بحكمة وبريء من مشكلة تأجيل الانتخابات

قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة:” ترشح رئيس المجلس للرئاسة يعني أن المجلس يأخذ أمر الانتخابات بجدية، فمجلس النواب زُجّ به في مشكلة تأجيل الانتخابات ليكون كبش الفداء.

وأضاف افحيمة، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب تصرف بحكمة لأول مرة منذ انتخابه في 2014 وهو بريء من تهمة تأجيل الانتخابات. فـ35 من أعضاء المجلس مترشحين للبرلمان المقبل.

وشدد على أن الحديث عن أن البعض يريد الاستمرار في السلطة بلا معنى لأن هذا حق مشروع طبقا للديمقراطية، متابعا:” كثيرا من الذين يتهمون البرلمان بأنه لا يريد الانتخابات للبقاء في السلطة ترشحوا للانتخابات”.

ولفت إلى أن النواب أنجز القوانين حتى لا يقع في دائرة الاتهام كمعطل للانتخابات، وليس صحيحا أن البرلمان هو من منع المفوضية من إعلان القائمة النهائية للمرشحين”.

وتابع:” أتحدى أي شخص أن يحدد عيبا واحدا غير قابل للتطبيق في قوانين الانتخابات التي توصف بأنها معيبة”.

وأوضح أن السايح أقر أمام لجنة التواصل البرلمانية أنه تعرض لضغوط ولا يستطيع إعلان القائمة، موضحًا أن هناك قصورا في أداء لجان الطعون وأنها لم تقم بتطبيق نصوص القانون.

وأشار إلى أن السايح تحدث عن قوة قاهرة ولا نعرف أي نصوص في القانون تمثل قوة قاهرة، فالمادة 12 التي قيل إنها صدرت متأخرة طبقها عقيلة صالح وخليفة حفتر.

واستطرد:” من ينوي الترشح لا يعلن نيته قبل الانتخابات بـ 5 أيام، ومن يترشح قبل أيام من الانتخابات يعني أنه ليس عنده مشروع ولكن خطرت له فكرة الترشح فجأة، فالنواب طُلب منه 4 تعديلات قام بها جميعا، ولو كان هناك نص معيب لماذا لم تطلب المفوضية تعديله أو تمتنع عن تطبيق القانون من البداية”.